Pour la première fois, le Barça se déplacera à Madrid en train

Pas trop tôt.

C’est une grande première pour le Barça : les Catalans, qui rencontreront Getafe ce dimanche, se déplaceront à Madrid en train. Jusqu’à maintenant, les Blaugranas avaient l’habitude de réaliser ce voyage dans la capitale d’un peu de plus de 600 kilomètres en avion. « Nous ne l’avions jamais fait auparavant parce que le voyage est plus long. C’est une question de pollution environnementale. Nous avons pensé que c’était le moment idéal », a expliqué Xavi face à la presse ce samedi.

Le technicien espagnol a détaillé les petites modifications à prendre en compte suite à ce changement d’habitude : « Nous jouons demain à 16h, aujourd’hui nous allons dormir à Madrid et le voyage peut être un peu plus long parce que ça ne va pas nous affecter. On va dormir là-bas. C’était le moment idéal pour le faire et nous sommes ouverts à cela. » Par ailleurs, le club a indiqué à la chaîne locale Esport3 qu’il optera pour des déplacements plus respectueux de l’environnement lorsque la distance et le calendrier le permettront.

C’est déjà mieux que le char à voile.

