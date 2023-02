« Première collaboration entre un diffuseur TV et un streamer majeur sur Twitch. »

RMC Sport, qui possède quasiment l’entièreté des droits de diffusion de la Ligue Europa cette saison, a annoncé que le choc entre le Barça et Manchester United, prévu ce jeudi 16 février à 18h45, serait diffusé en direct (et gratuitement) sur la chaîne Twitch du streamer Domingo, qui compte 1,6 million de suiveurs.

On sera au camp Nou avec @AmineMaTue et @WilooFootball pour commenter Barcelone – Manchester United le jeudi 16 février à 18h !! C’est trop une dinguerie, merci à @RMCsport d’avoir accepté de diffuser leur match sur ma chaîne Twitch 🫡 pic.twitter.com/iRx9cngMgi — PA 🍿 (@Domingo) February 12, 2023

Pierre-Alexis Bizot, de son vrai nom, sera sur place au Camp Nou pour commenter la rencontre en compagnie de deux autres vidéastes : « AmineMaTué », qui organisait récemment le match « Eleven All Stars » au stade Jean-Bouin, et Wiloo. « On est encore loin de voir débarquer la Ligue des champions sur Twitch » , expliquait Domingo en mai 2022 pour Ouest-France. Plus tant que ça, finalement.

« RMC Sport et Domingo proposeront une expérience inédite d’un match européen entre deux équipes de légende, écrit RMC. De l’avant-match dès 18 heures depuis le bord du terrain, au commentaire en direct du stade, en passant par la captation des coulisses de l’événement, produit par les équipes de RMC Sport, c’est une réalisation digne d’une diffusion TV qui sera proposée sur la plateforme Twitch. » À noter que le choc sera également diffusé en clair sur RMC Story, et en crypté sur RMC Sport 3.

Un premier pas avant une future révolution ?