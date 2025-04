Porté par ses Français, Francfort monte sur le podium de Bundesliga

Cocorico au pays de la saucisse !

Francfort a le sourire et peut remercier ses Tricolores. Vainqueur face à Heidenheim (3-0), l’Eintracht dépasse Leizpzig et monte sur la troisième marche du podium en Bundesliga. Déjà buteur en milieu de semaine en Ligue Europa, Hugo Ekitike s’est une nouvelle fois montré décisif pour Francfort ce dimanche. Avant dernier passeur sur le premier but du match, il a offert le second à Robin Koch avant la pause, avant d’y aller de son but perso à 20 minutes de la fin. Il compte désormais 14 buts et 5 passes décisives en Bundelisga cette saison et fait monter sa côte semaine après semaine, alors qu’il a régalé le public d’un numéro de soliste en deuxième période.

Mais à Francfort, un français peut en cacher un autre et notamment Jean-Mattéo Bahoya ! Titulaire à 6 reprises lors des 7 dernières journées, l’ailier gauche formé au SCO d’Angers, et débarqué au mercato hivernal lors de la saison 2023-2024, commence à faire son trou, lui qui a déjà disputé 20 matchs cette saison. C’est lui qui a ouvert le score pour Francfort, bien placé en retrait dans la surface. Il confirme en tout cas sa progression supersonique, à l’image de son jeu.

Ekitike n’a qu’une seule bonne décision à prendre cet été : ne pas signer à Manchester United !