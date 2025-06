Poissy et les Yvelines réaffirment leur envie d'accueillir le futur stade du PSG

Poissy porte chance.

La ville de Poissy, qui héberge déjà le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, est candidate pour offrir un terrain au club de la capitale, dans le cas où les Parisiens quitteraient le Parc des Princes. Avec le refus d’Anne Hidalgo de vendre l’actuel stade où évolue le PSG, la direction parisienne envisage de déménager et sonde les villes d’Île-de-France.

Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a affirmé au Parisien que « le département des Yvelines souhaite que Poissy accueille le grand stade du Paris-Saint-Germain ».

« Le grand PSG a besoin d’un grand stade »

Pour Pierre Bédier, partir du Parc des Princes « c’est un déchirement, mais un déchirement nécessaire pour grandir. Je ne doute pas que les supporters, avec un pincement au cœur, vont comprendre que le grand PSG a besoin d’un grand stade. On change de dimensions. On parle de près de 90 000 places. C’est supérieur au Real Madrid, proche du futur stade de Barcelone. Ce peut être un totem prodigieux. »

S’expatrier à Poissy pour un club qui représente Paris et sa banlieue proche peut amener quelques problèmes logistiques. Comment les supporters pourront se rendre dans un nouveau stade perdu au fin fond du 78 ? Les supporters « ne mettraient pas plus de temps qu’ils n’en mettent actuellement pour se rendre au Parc des Princes, assure Pierre Bédier. Il y a le RER A, bientôt le Tram 13 et le RER E, qui sera la ligne la plus connectée du réseau. À Île-de-France Mobilités aussi de prendre des dispositions particulières. »

À ce stade, le derby ne sera pas contre le Paris FC, mais contre Rennes.

Bruno Retailleau et Laurent Nuñez vont être auditionnés après les incidents suite au sacre du PSG