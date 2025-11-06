Plusieurs Français nommés au trophée The Best

La journée des listes.

La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des onze candidats au titre de meilleur joueur au trophée The Best. Sans surprise, plusieurs joueurs du Paris SG, vainqueur de la Ligue des champions, y figurent : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Le Tricolore Kylian Mbappé est le seul représentant du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone est le deuxième club le plus représenté avec Lamine Yamal, Pedri et Raphinha. Enfin, le Bavarois Harry Kane, le milieu offensif de Chelsea Cole Palmer et l’ailier de Liverpool Mohamed Salah complètent la liste. Les votes pour désigner le successeur de Vinícius Jr, lauréat 2024, sont ouverts au public jusqu’au 28 novembre à 23h59.

Trois Françaises nommées

Côté féminin, deux Françaises – Sandy Baltimore (Chelsea) et Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) – ont été nommées aux côtés d’Aitana Bonmatí (Barcelone), Lucy Bronze (Chelsea) ou encore Alessia Russo (Arsenal). Autre bonne nouvelle, Sonia Bompastor est nommée pour le prix de meilleur entraîneur dans le football féminin. Pas de Français en revanche pour les titres de meilleurs entraîneurs, meilleurs gardiens et meilleures gardiennes.

