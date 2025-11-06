S’abonner au mag
  • International
  • The Best

Plusieurs Français nommés au trophée The Best

TM
Partager
112
Plusieurs Français nommés au trophée The Best

La journée des listes.

La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des onze candidats au titre de meilleur joueur au trophée The Best. Sans surprise, plusieurs joueurs du Paris SG, vainqueur de la Ligue des champions, y figurent : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Le Tricolore Kylian Mbappé est le seul représentant du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone est le deuxième club le plus représenté avec Lamine Yamal, Pedri et Raphinha. Enfin, le Bavarois Harry Kane, le milieu offensif de Chelsea Cole Palmer et l’ailier de Liverpool Mohamed Salah complètent la liste. Les votes pour désigner le successeur de Vinícius Jr, lauréat 2024, sont ouverts au public jusqu’au 28 novembre à 23h59.

Trois Françaises nommées

Côté féminin, deux Françaises – Sandy Baltimore (Chelsea) et Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) – ont été nommées aux côtés d’Aitana Bonmatí (Barcelone), Lucy Bronze (Chelsea) ou encore Alessia Russo (Arsenal). Autre bonne nouvelle, Sonia Bompastor est nommée pour le prix de meilleur entraîneur dans le football féminin. Pas de Français en revanche pour les titres de meilleurs entraîneurs, meilleurs gardiens et meilleures gardiennes.

Et si le Dembouz faisait le doublé ?

L’impuissance de Didier Deschamps face au calendrier surchargé et aux blessures

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!