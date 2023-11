Plusieurs dizaines de blessés lors d'émeutes entre policiers et supporters à Francfort

Le foot allemand face à ses vieux démons.

Le Deutsche Bank Park n’a malheureusement pas été le théâtre uniquement d’un joli match de football ce samedi soir. En marge de la rencontre entre l’Eintracht Francfort et Stuttgart, qui a vu les visiteurs s’imposer 1-2, de violentes émeutes ont éclaté entre des ultras et des policiers disposés autour de l’enceinte. Selon la police, qui a communiqué depuis, « des supporters de l’Eintracht ont attaqué le service d’ordre lors d’un contrôle d’accès devant le bloc 40 ». Toujours selon la même source, une cinquantaine de membres des forces de l’ordre auraient été blessés dans ces affrontements.

Unser Statement zum Polizeieinsatz beim heutigen Heimspiel. #SGEVFB pic.twitter.com/eLvRocI22k — Der 13te Mann (@der13teMann) November 25, 2023

Du côté des supporters, un groupe d’ultras appelé Der 13te Mann, on dénombre environ 70 personnes blessées dans ces émeutes. Le collectif a évoqué une présence policière « exagérée », et a expliqué qu’« une tentative d’arrestation sur un civil en raison d’un billet défectueux » a ensuite fait monter la tension. Autre fait dénoncé : l’utilisation de matraques et de gaz poivré mettant en péril « des femmes et des enfants ». Parmi les personnes touchées, sept d’entre elles seraient dans un état grave, certaines seraient « tombées, inconscientes, des escaliers sans même que les secouristes n’interviennent ». Plusieurs personnes ont d’ores et déjà été interpellées, et une enquête a été ouverte.

Et l’Eintracht a dû jouer une bonne partie du match face à un virage vide en raison de ces émeutes.

Stuttgart vient à bout de Francfort