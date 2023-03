Plus de matchs à venir entre les nations Sud-Américaines et Européennes

Depuis son titre mondial en 2002, le Brésil a toujours été éliminé de la Coupe du monde par une sélection européenne (France en 2006, Pays-Bas en 2010, Allemagne en 2014, Belgique en 2018 et Croatie en 2022). Et les Brésiliens commencent à prendre des mesures pour 2026.

Selon le média brésilien Globo, l’UEFA et la CONMEBOL auraient récemment conclu un accord pour permettre aux nations sud-américaines et européennes de se rencontrer plus régulièrement. En mars 2024, les meilleures nations d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Équateur, Pérou et Colombie) joueraient ainsi deux matchs amicaux face aux meilleures sélections européennes, classées en Ligue A de la Ligue des nations. Les matchs devraient avoir lieu en Europe et le partage des recettes serait établi par les deux confédérations.

Hâte de voir l’opposition alléchante entre le Pérou et la Hongrie !

