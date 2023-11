Pioli : « J’étais sûr que l’équipe allait réagir »

Stefano Pioli s’est offert un shot de tranquillité.

En mettant fin à la mauvaise série du Milan avec la victoire de son équipe face au PSG en Ligue des champions (2-1), l’entraîneur du Diavolo s’est montré satisfait devant la presse au coup de sifflet final : « On a fait un grand match au niveau mental face à Paris. On a eu le droit à un super spectacle en première période : les deux équipes ont cherché à marquer en permanence. En seconde période, il y a eu une baisse d’intensité liée au physique, mais je suis satisfait du match que l’on a fait. Et puis on a eu un peu de chance, il en faut, comme en fin de rencontre. On a une équipe forte, on doit trouver la continuité maintenant et on va insister. On doit insister, on a appris beaucoup de cette prestation. J’étais sûr que l’équipe allait réagir. »

Demandez-lui les numéros du Loto, on est sur un homme confiant !