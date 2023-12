Pierre Sage félicite ses joueurs, qui « ont fait preuve de valeurs »

Deux victoires d’affilée, ça n’était jamais arrivé cette saison pour l’Olympique lyonnais !

Mais en battant Monaco sur la plus courte des marges lors de la seizième journée de Ligue 1, les Gones ont enchaîné un nouveau résultat positif. Un succès essentiel qui, forcément, fait plutôt plaisir à Pierre Sage. En conférence de presse, l’entraîneur a d’ailleurs tenu à féliciter ses joueurs après la rencontre. Sans oublier son gardien décisif et les remplaçants, qui ont tous joué un rôle important selon lui.

« Nous avons fait une bonne première période, dans la lignée de ce qu’on avait préparé. Le début de seconde mi-temps a été très compliqué, mais les joueurs ont fait preuve de valeur et Anthony Lopes a fait des arrêts extraordinaires, a ainsi apprécié le technicien rhodanien. On a gardé ce résultat, les entrants ont profité de leur premier ballon pour donner la victoire à l’équipe. Ça rallie à la cause collective, une dynamique s’installe entre les joueurs et dans les efforts à faire ensemble. »

En revanche, le débat sur la recherche d’un coach attendra.