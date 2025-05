Pierre Sage évoque son avenir

Des nouvelles de Stone Wise.

Depuis son évincement du banc lyonnais le 27 janvier dernier, que devient Pierre Sage ? Dans un entretien accordé au journal Le Progrès, le coach de 46 ans raconte : « J’ai d’abord eu une période où je me suis surtout occupé de comprendre ce qu’il s’était passé et de le digérer. » Mais l’ex-adjoint de Habib Beye regarde désormais vers l’avant, où l’attend peut-être un nouveau vestiaire. Et il ne manque pas de prétendants.

Pierre Sage attend l’été

Entre deux questions sur la digestion de son éviction, Sage balance quelques noms de clubs qui ont été associés à son nom : « Il y a eu beaucoup de bruits autour de Nantes, Reims, Lens, Rennes voire un peu Toulouse. À l’heure actuelle, ce sont surtout des rumeurs. Les championnats vont se terminer et les choses vont se dessiner par la suite. »

Pas de scoop, donc. Mais une confirmation : l’homme plaît et cherche un nouveau défi. Déjà en février, il confiait à L’Équipe avoir reçu plusieurs offres. Aujourd’hui, même refrain, même tempo : « Oui, j’ai eu plusieurs offres, mais j’avais d’abord besoin de faire le point avec ce que je viens de vivre. »

Le foot français n’a visiblement pas oublié Pierre Sage, lui qui rêve un jour d’Angleterre.

