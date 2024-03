Lees-Melou : «  L'équipe de France... le coach a un peu abusé ! »

Ce rêve bleu, Lees-Melou n’y croit pas.

Interrogé ce mardi par Ouest-France, Pierre Lees-Melou est revenu sur les propos élogieux de son entraîneur Éric Roy, qui avait estimé que son joueur méritait une place en équipe de France au regard de ses excellentes prestations avec les Ty’ Zef. « Pour être honnête, je n’en ai même jamais rêvé, a concédé le trentenaire. Parce que la marche est trop haute. J’ai rêvé d’être professionnel, oui, dire le contraire serait mentir, et je vis déjà un rêve en étant pro. Mais l’équipe de France… Le coach a un peu abusé ! Je n’y pense pas, et je ne pense pas que j’y serai. Pour moi, il n’y a pas de débat. »

Le Brestois est aussi revenu sur le dernier mercato hivernal, où le Stade rennais avait tenté de l’enrôler pour treize millions d’euros. Son club s’était à l’époque montré inflexible, refusant de céder à l’offre généreuse des Rouge et Noir. Une décision qui n’est pas restée en travers de la gorge du milieu de terrain selon ses dires. « Je n’ai plus besoin de parler de cet épisode, ça deviendrait un manque de respect pour le club à force d’en parler, a-t-il expliqué. Ce qui a toujours compté pour moi, c’est le terrain, et je pense que j’ai prouvé qu’il n’y avait pas de digestion ou de regrets à avoir. Du moment que les performances sont là, il n’y a plus besoin de parler du reste. »

Jouer la Ligue des champions au stade Francis-Le Blé, c’est quand même mieux que ne jouer rien du tout au Roazhon Park. À moins que l’enceinte rennaise n’accueille son voisin pour l’occasion ?

