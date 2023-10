Pep Guardiola veut des arbitres « plus humbles »

Le soutien du rival.

Lésé par l’arbitrage, et notamment la VAR, face à Tottenham samedi, Liverpool a reçu le soutien de Pep Guardiola. Présent face à la presse ce mardi, le technicien de Manchester City a compati : « Je comprends parfaitement à quel point Liverpool doit être contrarié dans ce cas. […] Tout le monde sait que les arbitres ont fait une erreur, et Liverpool en a subi les conséquences. Dans ce type de match, c’est très important. »

Profitant de l’aubaine, Guardiola ne s’est pas gêné pour régler ses comptes avec les hommes en noir. « Ils devront trouver un système où les rôles principaux sont ceux des joueurs et du jeu lui-même, lance le Catalan. Dans tous les pays, pas seulement ici. Les arbitres et la VAR jouent les premiers rôles : “Et l’Oscar va à …” Ils doivent faire un pas en arrière. Ce sont les joueurs. Lors de certains matchs, soyez plus humbles et laissez les joueurs faire ce qu’ils ont à faire, et ils seront meilleurs. »

Sauf à Lyon évidemment

