Pep Guardiola : « Qu’est-ce qui peut être mieux que rendre les gens heureux ? »

Le Guardiola du temple.

En balade à Bournemouth ce samedi (4-1), Manchester City continue de chasser Arsenal dans les hautes sphères de la Premier League. Avec un onze remanié qui a pleinement donné satisfaction, Pep Guardiola s’est dit ravi de l’ambiance actuelle dans le vestiaire des Skyblues. Mais ce n’est pas tout. Il a tenu à insister sur le devoir qu’ont ces joueurs envers leurs supporters. Des supporters auxquels il a également déclaré sa flamme : « Quand les fans viennent cinq ou six heures en voiture, achètent un billet… avec nos salaires, nous devons continuer à faire les efforts et à courir en toute circonstance, peu importe que le score soit déjà de 3-0, 4-0 ou 5-0. On voit sur leurs visages à quel point ils sont heureux quand on gagne. Vous produisez un bon sentiment chez les gens, les familles. Dites-moi ce qui peut être mieux que ça. Nos supporters à l’extérieur sont incroyables. »

Il aura besoin d’eux pour se défaire du géant de la taurine.

Manchester City fait la loi à Bournemouth