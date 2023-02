Pélissier : « Je tire un grand coup de chapeau à la cellule de recrutement »

L’Association de la Jeunesse auxerroise a rarement aussi bien porté son nom.

Après avoir triomphé de Lyon le week-end dernier, devant un Abbé-Deschamps en fusion, les Auxerrois ont refait le coup, en s’adjugeant Lorient au Moustoir ce dimanche (0-1). Un deuxième succès consécutif qui permet aux hommes de Christophe Pélissier de respirer un bon coup et de quitter la zone rouge. D’ailleurs, le technicien icaunais a tenu à remercier son staff après cette victoire face à son ancien club : « Je tire un grand coup de chapeau à la cellule de recrutement. On a pris des jeunes, mais on l’a fait en connaissance de cause. Le collectif est prêt à se battre jusqu’au bout ! »

Même dominés, les Bourguignons n’ont pas rompu. Une attitude qui plaît au coach, qui compte bien capitaliser sur ces deux victoires pour arriver à ses fins. « Les 20-25 dernières minutes m’ont beaucoup plu. Engranger des points va nous permettre d’avoir de la confiance. C’est un système qui permet aux joueurs de s’épanouir, notamment les latéraux. Ils ne veulent rien lâcher », a-t-il indiqué en conférence de presse.

