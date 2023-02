Pronostic Lorient Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre ramène un résultat de Lorient

Sensation de la première partie de saison, Lorient est rentré dans le rang. Sur le podium de la Ligue 1 pendant plusieurs semaines, le club breton se trouve désormais en 7e position avec 4 points de retard sur les places européennes. Les départs de Moffi et Ouattara lors du mercato hivernal rentrent plus dans une logique financière que sportive, tant ces deux éléments avaient été importants dans le bon début de saison des Lorientais. Sans victoire lors des 3 dernières journées, les hommes de Le Bris se sont repris le week-end dernier en disposant facilement à domicile d’Ajaccio (3-0), avec notamment des buts des deux recrues Dieng et Faivre venues remplacer Moffi et Ouattara.

En face, Auxerre a retrouvé la Ligue 1 l’été dernier et lutte pour se maintenir. Actuellement, les Bourguignons occupent la 18e place avec 2 points de retard sur le premier non relégable, Brest. En grande difficulté pendant plusieurs semaines, l’AJA a relevé la tête lors des dernières journées avec des nuls contre Reims et Angers, pour un succès le week-end dernier face à Lyon (2-1). Menés au score contre les Rhodaniens, les Auxerrois ont renversé le match en seconde période pour un succès attendu depuis la fin novembre. Le club bourguignon regrettera le penalty raté d’Abline à Angers qui aurait permis à son équipe de sortir de la zone rouge. En regain de forme et de confiance, Auxerre vient chercher un résultat en Bretagne. Dans cette affiche, Auxerre semble en mesure de prendre au moins le point du nul face à une formation lorientaise qui dispute son 2e match consécutif à domicile. Il est souvent difficile de remporter 2 rencontres back to back à la maison en Ligue 1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

