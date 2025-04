Le fils de Ruud van Nistelrooy signe pro au PSV Eindhoven

Un air de famille.

27 ans après la signature de Ruud van Nistelrooy au PSV Eindhoven, son fils, Liam, a paraphé son premier contrat professionnel avec le club. Le rejeton est évidemment attaquant et semble savoir se placer sur le terrain de manière à ne pas être trop loin des cages adverses. Cette saison, le joueur de 17 ans a inscrit 20 buts en 30 matchs en U17. Dans le communiqué, le PSV assure qu’il « a le sens du but et l’instinct » et qu’il est « reconnu pour son intelligence de jeu et ses qualités de leader ». Les chiens ne font pas des chats.

Actuellement entraîneur de Leicester, Ruud van Nistelrooy est venu aux Pays-Bas pour faire une photo de présentation, trop mignonne, il faut bien le dire, avec son fils. Avant de partir martyriser les défenses anglaises et espagnoles, sous le maillot de Manchester United, puis du Real Madrid, l’ancien avant-centre aux 70 sélections avec les Oranje a fait les beaux jours du PSV pendant trois saisons, de 1998 à 2001. Il avait notamment marqué la bagatelle de 77 buts en 90 matchs !

On souhaite à Liam la même carrière de joueur que son père, mais pas celle d’entraîneur.

L’Ajax fait tomber le PSV et fonce vers le titre