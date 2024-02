Paul Bradshaw, ancien gardien de Wolverhampton, est décédé

Un grand loup quitte la meute.

Ce jeudi, Paul Bradshaw, portier anglais ayant fait carrière des années 1970 aux années 1990, est décédé à l’âge de 67 ans. « Braddy » a débuté sa carrière à Blackburn, avant de rejoindre Wolverhampton en 1977. Il a disputé pas moins de 243 rencontres avec les Wolves. Il était titulaire lors du dernier trophée majeur remporté par le club : c’était lors de la finale de la League Cup 1980, où les Wolves s’étaient imposés 1-0 face à Nottingham Forest à Wembley.

We are deeply saddened to learn of the passing of Paul Bradshaw at the age of 67.

One of the greatest 'keepers of his era, Paul played a key role in a successful period for the club, lifting the League Cup in 1980.

Our thoughts are with Paul’s friends, family and loved ones 💛

