Saison 1, épisode 329.

Depuis plusieurs mois, la famille Glazer – propriétaire du club depuis 17 ans – a mis en vente le club de Manchester United, et deux prétendants se tirent dans les pieds pour obtenir la maison : Sir Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Les deux parties ont formulé plusieurs offres avoisinant les 5 milliards de livres sterling, mais toujours aucune réponse du côté des vendeurs.

Ce qui a le don d’énerver Patrice Évra, ancienne légende du club et qui, comme d’habitude, n’a pas gardé sa langue dans sa poche. Dans une interview donnée au Times, l’ancien latéral gauche a fait le point sur la situation en soulignant les problèmes internes que peut engendrer ce type d’affaire : « C’est injuste pour Erik ten Hag. Cela apporte une énergie négative autour du club. Maintenant, la question est : pouvons-nous arrêter ce cirque et trouver une solution et [faire] venir le propriétaire le plus tôt possible ? Nous devons le trouver maintenant, avant le début de la saison. Quand la saison démarre, il est déjà trop tard. Sait-on quel joueur va venir ? Sait-on quel joueur va partir ? »

Patrice Evra has joined a growing list of former Man United players who are fed up with the current takeover saga 🗣 #mufc pic.twitter.com/VXix3qUtCy — Man United News (@ManUtdMEN) June 27, 2023

Il n’a pas non plus hésité à lâcher une pique, bien que réelle, concernant le niveau de son ex-club : « Nous parlons de la même chose. Nous devons y mettre fin si nous voulons que Man United revienne à sa place. »

I vraiment don’t love this game.

Le nouveau maillot de Manchester United pour la saison 2023-2024