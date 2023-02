Pas de sanction pour Luis Campos après PSG-Lille

Un coup de colère sans conséquences pour le dirigeant parisien.

Remonté après plusieurs décisions arbitrales défavorables, Luis Campos a surpris tout le monde en descendant sur le bord du terrain lors de PSG-Lille. Le Portugais est resté au plus près du jeu pour contester les décisions des arbitres pendant tout le dernier quart d’heure du match. Une scène très commentée en France et à l’étranger qui a eu le mérite de faire réagir les Parisiens, vainqueurs renversants dans les dernières minutes (4-3). Mais le conseiller sportif avait-il le droit de descendre de la tribune ? Alors que l’on pouvait s’attendre à une convocation devant la commission de discipline de la LFP, L’Equipe révèle que Campos ne sera pas sanctionné.

Luis Campos left his seat in the stand and was shouting at the PSG players on the sidelines, with Christophe Galtier, the manager, next to him.

