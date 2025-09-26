Pronostics Ligue 1  : Analyses, cotes et pronos avant la 6e journée de L1

Le grand froid est de retour, mais il en faut bien plus pour empêcher la Ligue 1 de reprendre ses droits. Le rebond parisien, le coachico et la quête d’une première victoire pour Metz, voici les principaux enjeux de cette sixième journée.

► Parier sur la Ligue 1 avec Betsson

Le coachico

Lille – Lyon

Le choix a été cornélien, notamment à cause d’une autre affiche dont on parlera dans quelques lignes, mais Lille-Lyon, que l’on peut aussi appeler le coachico, puisque Paulo Fonseca et Bruno Genesio ont tous deux entraîné Lille et Lyon, promet d’être savoureux. Déjà, il faut remonter à décembre 2021 pour assister à un vieux 0-0 entre ces deux clubs. Ensuite, ces deux formations réalisent un début de championnat prometteur, même si les Dogues se sont fait corriger dans le derby du Nord par Lens le week-end dernier. Invaincu à domicile cette saison, le LOSC devrait logiquement réagir en assurant au moins un point contre Lyon, qui a d’ailleurs perdu sept de ses 12 derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1 (4V 1N). Il ne serait pas étonnant de voir une belle lutte entre les deux clubs et donc plusieurs buts marqués.

Les équipes qui doivent enchaîner

Strasbourg – Marseille

La voici, l’autre affiche excitante du week-end. Alors que Strasbourg s’est acheté une paix relative, grâce notamment à Emanuel Emegha, décisif deux fois, face au Paris FC (2-3), l’OM a frappé un grand coup en battant pour la première fois depuis 14 ans le Paris SG. Un succès fondateur ? Impossible de le dire à cette heure, mais ce qui est sûr, c’est que les Phocéens, encore privés de Traoré et Kondogbia, se méfient des Alsaciens, 4es au classement. Au point que Roberto De Zerbi, suspendu ce vendredi, qualifie cette rencontre de « plus importante » que le Clásico. Face à une féroce adversité, qui a gagné quatre de ses cinq premiers matchs de championnat, mais qui n’a remporté qu’un seul de ses 21 derniers matchs contre Marseille toutes compétitions confondues (11N 9D), le match nul ou l’OM l’emporte (1,25) semble être une bonne option. Tout comme de parier sur un but de Mason Greenwood.

Lorient – Monaco

Humilié pour son premier match de phase régulière de la Ligue des champions en Belgique, Monaco a su rebondir en froissant Metz, notamment grâce à un Ansu Fati étincelant. Leaders du championnat avant le lancement de cette sixième journée, les hommes d’Adi Hütter ne devraient avoir aucun mal à s’imposer face à une équipe de Lorient déjà mal en point et qui a pris 7 et 4 pions par Lille et Marseille. Surtout que l’ASM n’a perdu aucun de ses 12 derniers déplacements chez une équipe promue en Ligue 1 (10V 2N).

Angers – Brest

En situation délicate après un début de championnat raté, le Stade brestois a retrouvé des couleurs en remportant son premier match de la saison face à Nice à Francis-Le Blé le week-end dernier. Portés par Ludovic Ajorque, en grande forme, et la renaissance de Romain Del Castillo, les Ty-Zefs doivent confirmer à Angers. Problème, les Angevins, 13es, n’ont plus gagné depuis la première journée et voudront forcément faire bonne figure devant leur public. Sachant qu’il n’y a eu que sept buts dans les rencontres du SCO en Ligue 1 cette saison (3 pour, 4 contre), le match nul est plus que probable.

Rennes – Lens

La confrontation entre ces deux frères ennemis (plusieurs anciens Lensois sont désormais au SRFC) devrait être tout sauf ennuyante. Outre les rivalités sportives, Rennes assure le spectacle en ce début de championnat, avec quatre rouges distribués dans ses rencontres (dont 3 pour eux) et des matchs au scénario fou. En face, les Sang & Or arrivent avec le plein de confiance et pourraient parvenir à poser de nombreux problèmes à leur adversaire. Difficile de prédire l’issue de cette rencontre.

Le duel sans Ballon d’or

Paris SG – Auxerre

Toujours privé du sixième Ballon d’or français, Ousmane Dembélé, et du précieux Désiré Doué, le PSG va tenter de se relever de son revers logique au Vélodrome. S’il n’y aura pas de feuilleton sur l’invincibilité ou non du club de la capitale cette saison (et c’est pas plus mal), les hommes de Luis Enrique auront vraisemblablement les crocs. Et on ne voit pas comment l’AJA arriverait à ne pas se faire manger toute crue.

Les confrontations de l’angoisse

Nice – Paris FC

Battu par la Roma pour ses débuts en Ligue Europa cette saison, Nice doit stopper l’hémorragie. Le début de saison des hommes de Franck Haise est catastrophique (6 défaites en 8 matchs, TCC). Contre l’équipe joueuse du Paris FC, les Aiglons devront être prudents, tant le secteur offensif du club parisien est bien fourni (Kebbal, Simon…). Pour autant, l’OGCN, qui a récupéré une bonne partie de son effectif, pourrait l’emporter face à une équipe qui a encaissé au moins un but lors de ses neuf derniers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues (16 buts au total).

Metz – Le Havre

Seule équipe à n’avoir toujours pas remporté le moindre match dans cet exercice 2025-2026, Metz doit sortir de cette affreuse spirale. Pour ça, les Messins peuvent compter sur un grand homme, de par la taille et le talent, Habib Diallo. Revenu au club cet été, cinq ans après son départ, l’international sénégalais n’a eu besoin que de deux matchs dans les jambes pour faire trembler les filets. Face au Havre, Diallo devra mener son équipe vers la victoire.

Toulouse – Nantes

Après un début de championnat étincelant, marqué par deux victoires en deux journées, Toulouse s’est cassé les dents à Paris, à Lille et face à Auxerre. Les Violets, qui n’ont remporté qu’une seule de leurs 10 dernières réceptions de Nantes toutes compétitions confondues (6N 3D), vont devoir réagir. Les deux équipes doivent impérativement faire un résultat pour se donner un peu d’air sur la zone rouge. Le nul est tentant. Cette fois, on espère juste pour les Canaris qu’ils ne se feront pas plumer.

Les rencontres du week-end

Strasbourg – Marseille Lorient – Monaco Toulouse – Nantes Paris SG – Auxerre Nice – Paris FC

Angers – Brest

Metz – Le Havre

Lille – Lyon

Rennes – Lens

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1