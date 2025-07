Pas de foot ? On vous fait notre sélection des programmes sportifs à regarder ce lundi

Aujourd’hui est un triste jour : pas de matchs de l’Euro féminin, pas d’épreuve du Tour de France et pas de tennis. En plus de ça, la pluie de ce début de semaine pousse à s’enfermer. Bref, il faut trouver quelque chose à regarder. On a donc fait une petite sélection des programmes sportifs disponibles à partir de ce lundi après-midi.

→ Football : Charleroi-Olympique de Marseille

La présaison de l’Olympique de Marseille continue avec le match amical contre l’Olympic Charleroi. Après la nette victoire 5-0 face aux Néerlandais de l’Excelsior Maassluis, on s’attend à voir les Marseillais se balader face aux Belges. De quoi finir la journée tranquillou pour les supporters phocéens. C’est diffusé sur la chaîne YouTube de l’OM à 18 heures. Vous pouvez même prendre l’apéro pendant le match, histoire de vous y croire un peu plus.

🔵 #ROCCOM 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 📲 Le deuxième rendez-vous de ce 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗔𝗰𝘁 sera disponible en direct sur notre chaine @YouTube 👉 https://t.co/8qmKcFVpD5 pic.twitter.com/k4AKFSR821 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2025

→ Fléchettes : 16es de World Matchplay

Ce lundi soir marque également les 16es de finale des World Matchplay. La compétition fait partie des trois plus prestigieuses compétitions de fléchettes au monde avec la Premier League Darts et la World Darts Championship. En vous branchant à partir de 21h sur la chaîne L’Équipe, vous pourrez voir l’entrée en compétition du numéro 3 mondial Michael van Gerwen face à son compatriote Raymond van Barneveld (36e mondial).

Un match est loin d’être anecdotique, puisque l’outsider est autre qu’un ancien numéro 1 mondial. En remportant les World Matchplay, van Barneveld pourrait en effet compléter une « triple couronne », qui correspond au fait de gagner les trois compétitions de fléchettes majeures. Seuls quatre joueurs dans l’histoire ont réussi cet exploit. Alors oui, le néerlandais est loin de son meilleur niveau, mais à 58 ans, ça pourrait être l’une de ses dernières tentatives pour rentrer dans la légende. Juste pour l’histoire, on a envie de voir ça.

→ Jeux mondiaux universitaires

Comme des sortes de mini Jeux olympiques, les jeux mondiaux universitaires d’été de la FISU Rhin-Ruhr 2025 font s’affronter des équipes universitaires de partout dans le monde dans diverses disciplines sportives. Si les épreuves d’athlétisme et de natation auront lieu en continu jusqu’à 21h30, vous aurez l’occasion de regarder les demi-finales de volleyball universitaire feminin : Allemagne – Italie à 17 heures et Japon – Brésil à 20 heures. C’est disponible gratuitement sur Fisu.tv. Et puis c’est plutôt cool à regarder le volley.

→ Football féminin – Copa América

Si notre attention est tournée vers l’Euro 2025, il ne faut pas oublier la Copa América 2025, l’autre grosse compétition de football féminin de cet été. Pour l’avant-dernière journée de la phase de groupes, vous pourrez regarder la rencontre qui opposera l’Argentine, première du groupe sur une série de deux victoires, et le Péru, dernier du groupe avec trois défaites consécutives. Un David contre Goliath comme on les aime, qui pourrait très bien finir en festival de buts en faveur de l’Albiceleste. Pour nos couche-tard, le match sera diffusé à partir de 23h sur la chaîne YouTube de la Copa América.

