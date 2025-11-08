Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs

Au moins, les absences permettent de favoriser le retour en forme de joueurs cachés dans l’ombre.

C’est le cas pour Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de l’équipe de France : pas au top ces derniers mois, l’international a profité de la cascade de blessures subie par le Paris Saint-Germain pour reprendre du poil de la bête. De quoi ravir Luis Enrique, son entraîneur.

« Tout dépend de la confiance, mais c’est un joueur différent qui montre constamment ses qualités. Il est très mûr, et il est prêt tout le temps, a ainsi indiqué l’entraîneur espagnol, en conférence de presse. C’est un vrai leader, non pas avec les mots, mais comme un exemple. En ce moment, il peut jouer partout. »

Allez, titulaire à la Coupe du monde 2026 !

