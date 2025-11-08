S’abonner au mag
Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs

FC
Au moins, les absences permettent de favoriser le retour en forme de joueurs cachés dans l’ombre.

C’est le cas pour Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de l’équipe de France : pas au top ces derniers mois, l’international a profité de la cascade de blessures subie par le Paris Saint-Germain pour reprendre du poil de la bête. De quoi ravir Luis Enrique, son entraîneur.

« Tout dépend de la confiance, mais c’est un joueur différent qui montre constamment ses qualités. Il est très mûr, et il est prêt tout le temps, a ainsi indiqué l’entraîneur espagnol, en conférence de presse. C’est un vrai leader, non pas avec les mots, mais comme un exemple. En ce moment, il peut jouer partout. »

Allez, titulaire à la Coupe du monde 2026 !

