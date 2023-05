Parce que sa nouvelle camionnette est française, un club de N2 dit adieu à des aides de la FFF

Une news qui donne le fourgon.

Pensant être éligible aux aides de la FAFA, le fonds d’aide au football amateur de la FFF, le Blois Foot 41 a décidé, pour des raisons budgétaire, d’investir dans un minibus de marque française. Mal leur en a pris : seuls des véhicules de la marque Volkswagen (sponsor de la fédé) neuf ou d’occasion de 7, 8 ou 9 places et acheté auprès de concessionnaires agréés sont éligibles à ce soutien financier. Le 11e du groupe A de National 2 a préféré ironiser sur la situation en réalisant des slogans sur le fameux minibus pour dénoncer la scène : « Véhicule non co-financé par la FFF car pas de marque Volkswagen ».

Les clichés du véhicule ont été partagés par Thierry Pronko, président du Vierzon FC qui a partagé la nouvelle sur le compte Facebook du club, ce lundi : « Minibus du Blois Football 41. Excellente action et totalement solidaire avec mon ami François Jacob président du club ». Cette publication a été repostée et partagée par plusieurs autres clubs amateurs qui ont apporté leur soutien. Le projet prévoit que pour l’achat d’un minibus, l’aide couvre 50 % du coût total TTC (hors options et frais annexes), plafonnée à 25 000 euros, pour un véhicule neuf. L’appui est de 40% du coût total TTC (hors options et frais annexes), plafonnée à 20 000 euros, pour un véhicule d’occasion.

Quand on vous dit qu’il faut lire les petits caractères en bas de la page…

