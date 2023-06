Pablo Longoria : « On a besoin de plus de personnalité et de plus de courage »

Mi-figue, mi-raisin.

Pablo Longoria a dressé le bilan de la saison de l’OM ce lundi en conférence de presse. Le président olympien n’a pas ménagé ses troupes alors que son équipe a fini troisième du championnat, en perdant quatre de ses cinq derniers matchs. « Se qualifier pour la Ligue des champions, c’est très important pour le projet. Si quelqu’un m’avait dit qu’on finirait troisième, j’aurais été content, a-t-il déclaré. Ce qui m’a moins plu, c’est la perte d’humilité pendant ce moment très positif (l’élimination du PSG en Coupe de France, NDLR). Beaucoup de gens ont ressenti du confort et on a perdu l’humilité, du président jusqu’aux joueurs. J’assume mes responsabilités, j’ai été le premier contaminé par cette euphorie. »

« Tout le monde fait des erreurs, mais la fin de saison n’est pas plaisante, a-t-il ajouté. Cela va avoir quelques conséquences. (…) Pour jouer à l’OM, il y a des choses qui ne sont pas négociables. On a besoin de plus de personnalité et de plus de courage. » Une chose est déjà sûre, le club marseillais fera sans Igor Tudor en 2023-2024. Longoria a d’ailleurs donné un indice sur le profil du prochain coach : « Je n’accepterai plus qu’un entraîneur ne parle pas français au bout d’une saison. C’est une question de respect de l’institution. Quand je suis arrivé en Italie, en trois mois, je parlais italien. »

Avis aux coachs qui ont pris français LV2.

