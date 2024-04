Ousmane Dembélé sur Luis Enrique : « sa tactique était parfaite »

Ousmane sans pression.

Élu homme du match lors de ce quart de finale, avec son but et un penalty obtenu notamment, Ousmane Dembélé a été le grand bonhomme de la rencontre. Au micro de Canal+, l’international français, le sourire aux lèvres, est revenu sur un scénario incroyable pour les Parisiens, soulignant l’état d’esprit des siens : « Tout le monde y a cru même si on a perdu à l’aller 3-2, on n’a pas baissé les bras, on savait qu’on allait marquer des buts ici ». Surtout, l’ailier a tenu à mettre en avant le travail de Luis Enrique durant la semaine. « Toute la semaine on a travaillé tactiquement avec le coach et sa tactique était parfaite et on l’a vu sur le match », a-t-il ainsi lâché, convaincu par son technicien.

2 – Ousmane Dembélé a inscrit autant de buts avec Barcelone que contre Barcelone en phase à élimination directe de Ligue des Champions (2 à chaque fois). Miroir. #BarcaPsg pic.twitter.com/bO1j6p9qmZ — OptaJean (@OptaJean) April 16, 2024

Pas plus perturbé que ça par les sifflets garnis à son encontre, « je l’ai très bien vécu », il vient donc de doubler son total de buts sur la saison en deux matchs de Ligue des champions. Deux buts qui correspondent aussi à son total avec le club Blaugrana en phase à élimination directe en C1, en six saisons.

Pas de quoi soigner sa cote de popularité à Barcelone.

