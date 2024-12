Un club 100% brésilien en Régional 4 devient l’un des clubs les plus suivis d’Espagne

Le Joga Bonito s’empare de la Catalogne.

En Catalogne, une petite équipe 100% brésilienne, menée par l’influenceur Queixinho, s’attaque à la dernière division espagnole : le Régional 4. L’aventure qui aurait pu passer inaperçue si ce club, nommé Ousadia FC, n’avait pas explosé les compteurs sur Instagram. En moins d’un an, il rassemble plus de 730 000 abonnés, figurant désormais parmi les clubs les plus suivis d’Espagne. Loin devant des formations comme le RDC Mallorca, actuellement 6e de Liga, et ses modestes 370 000 abonnés.

À la tête du projet, Edivando Júnior, alias Queixinho. 1,5 million d’abonnés sur Insta, des stories à la pelle, et surtout, un rêve de gosse : devenir footballeur pro. Une sorte d’Inoxtag brésilien qui a tout plaqué plus jeune pour tenter sa chance en Europe. Direction Barcelone, où il découvre la réalité : promesses creuses des recruteurs et essais ratés.

Plutôt que de sombrer, Queixinho rebondit en tant qu’influenceur. De ses galères naît une idée folle : créer une équipe fédérée composée exclusivement de Brésiliens, évoluant dans la Quatrième Catalane, la dernière division régionale d’Espagne, rapporte Globo. Il recrute des Brésiliens qui comme lui ont rêvé de conquérir l’Espagne mais sont restés sur le bas-côté.

En ligne de mire : la Liga Elite de Catalunya, première porte d’accès aux compétitions nationales. Mais le chemin est semé d’embûches. Pour atteindre les divisions supérieures, il faudra composer avec les quotas imposés sur les joueurs étrangers.

Un sacré Everest à grimper.

