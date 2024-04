On connaît le nom de l’arbitre de PSG-Barcelone

Non, du calme, ce n’est pas Deniz Aytekin.

Alors que la rencontre entre le Paris-SG et Barcelone approche à grand pas, l’UEFA a désigné Anthony Taylor comme arbitre pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions, qui aura lieu ce mercredi. L’anglais a un sacré CV puisqu’il a dirigé plus de 255 matchs de Premier League, 26 matchs de C1 et 20 de C3 mais aussi plusieurs rencontres internationales dont deux à l’Euro 2020.

❗️Official: Anthony Taylor will referee the game against PSG on Wednesday. pic.twitter.com/L497tXaevf — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 8, 2024

Anthony Taylor porte plutôt chance à Paris puisque le club de la capitale n’a perdu aucun de ses six matches arbitrés par l’officiel anglais (5 victoires, 1 nul). Dans ces rencontres, deux grands moments de l’histoire du club : la qualification à huis clos face au Borussia Dortmund (2-0) en huitième retour le 11 mars 2020 durant la pandémie du Covid mais aussi la victoire face à l’Atalanta Bergame (2-1) en quarts de finale du Final 8 de Lisbonne.

Est-ce qu’il faut y voir un signe ?

