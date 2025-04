Roberto De Zerbi explique ses difficultés défensives par les carences de son effectif

Roberto a laissé son sourire à Monaco.

À deux jours de recevoir la lanterne rouge Montpellier, Roberto De Zerbi est revenu sur la débâcle monégasque du week-end dernier : « J’ai vu à Monaco une bonne première mi-temps, bien effectuée, avec la bonne attitude. On a été patrons du terrain. On a eu des occasions, pas seulement celle de Luis Henrique, il y en a eu d’autres. Le seul problème, c’est qu’on n’a pas réussi à les concrétiser. »

Leonardo Balerdi attendu de pied ferme

Tourné vers le match de ce week-end et plus généralement la fin de saison, le coach de l’Olympique de Marseille a pris le temps de revenir sur l’aspect défensif de son effectif. Son défenseur central titulaire Leonardo Balerdi est toujours blessé et n’est pas apte à revenir dans le groupe ce week-end, mais RDZ a été clair : « La semaine prochaine, je veux qu’il joue. » Pour le moment, l’Argentin est toujours en phase de réathlétisation après sa blessure contre Reims le 29 mars dernier, reprenant progressivement l’entraînement.

Questionné sur son animation défensive, De Zerbi a répondu sans détour. « Pour jouer à 4 derrière, il me manque un axe droit. Balerdi est absent, Luiz Felipe ne peut pas jouer 90 minutes… Si je reste ici l’an prochain, je demanderai des joueurs qui s’adaptent pour repasser à 4, car je le souhaite aussi. » Message envoyé directement à Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Pour ça, il va falloir battre la bande de Téji Savanier samedi soir.

