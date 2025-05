Pablo Longoria a fait appel à des architectes pour tester la fiabilité de la VAR

S’entourer des meilleurs, c’est important pour Pablo.

Suspendu 15 matchs après avoir explosé de colère à Auxerre en février, Pablo Longoria est revenu ce lundi matin sur son pétage de plombs. Avec un mea culpa : « Avec le recul, je regrette énormément la forme. Je suis arrivé à ce point où je me suis trouvé ridicule. Je n’ai pas représenté l’institution au niveau auquel on veut qu’elle se trouve. »

La carte architectes déployée

Mais une fois les excuses passées sur la forme, le président marseillais a dégainé de nouvelles critiques car il pense toujours avec conviction qu’il y a d’énormes problèmes, notamment contre la VAR. « Même s’il y a 0,0001% des situations qui ne sont pas claires, ça devient agaçant. Quand je vois la salle VAR et qu’ils ont changé l’angle de la caméra pour qu’on ne voie pas qui était l’opérateur, c’est un immense manque de respect pour l’institution. »

Pablo Longoria explique que l'OM a fait appel à des architectes pour vérifier les lignes tirées par le VAR sur quelques potentiels hors-jeux. Et visiblement, il y aurait quelques mauvaises surprises. pic.twitter.com/JgyEeoJD7m — Matthias Ribeiro (@MatthiasR_) May 19, 2025

« On a fait appel à différents architectes internationaux pour tirer les lignes de la VAR. Dans certains stades, elles sont quasiment tirées de façon manuelle. » Car selon lui, le problème est profond : « Il y a un manque total de coordination entre le protocole VAR et l’arbitrage du terrain. Tu dépends beaucoup du comportement individuel des arbitres parce que tu n’as pas de ligne directrice. » Et visiblement, pas de règle non plus pour tirer une ligne droite.

