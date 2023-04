Olivier Giroud prolonge jusqu’en 2024 avec l’AC Milan

Le karting est devenu une F1.

Olivier Giroud a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec l’AC Milan, ce mercredi soir, comme la précisé le club. Le Français a marqué mardi lors du match nul face au Napoli, (1-1) en quart de finale retour de la Ligue des champions, synonyme de place en demies. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus se réjouit : « C’est la meilleure façon de fêter la qualification face à Naples. Je suis très heureux ici. J’y ai reçu un bel accueil. Je me sens bien à Milan chaque jour ».

@_OlivierGiroud_ Ha firmato Giroud

À 36 ans et 200 jours, Giroud – qui totalise 5 pions en 10 matchs de C1 cette saison – est d’ailleurs devenu le deuxième buteur français le plus âgé dans la compétition, derrière Laurent Blanc (36 ans et 338 jours). Depuis son arrivée à Milan à l’été 2021, l’attaquant s’est offert un Scudetto et enchaîne cette saison avec 13 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues.

Vers une seconde Ligue des champions en carrière ?

