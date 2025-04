Olivier Giroud inscrit son premier but en MLS de fort belle manière

Presque une gamelle.

Cela vous surprendra peut-être, mais jusqu’à ce dimanche matin, Olivier Giroud n’avait pas encore marqué en Major League Soccer. Oui, arrivé aux États-Unis l’été dernier du côté du Los Angeles FC, le Français a en effet dû attendre son seizième match pour planter son premier pion. Avec la manière. Face aux Portland Timbers, Giroud s’est offert un joli coup franc à l’entrée de la surface, venu toucher deux fois la barre avant d’entrer. Mené à deux reprises, le LAFC a ainsi pu arracher le nul dans les derniers instants (3-3) et remonte à la septième place de la Conférence ouest, la dernière qualificative en play-off.

Olivier Giroud's first MLS goal is a beauty of a free kick. 😍 pic.twitter.com/Dl6X6hvhCO — Major League Soccer (@MLS) April 20, 2025

Jusqu’ici, Olivier Giroud ne comptabilisait qu’une seule passe décisive en MLS – face à Cincinnati, en fin de saison dernière – et deux buts, en Leagues Cup (Coupe de la Ligue nord-américaine, réunissant les clubs étasuniens, canadiens et mexicains) contre Columbus et en Coupe des USA face à Kansas City. En carrière, Giroud n’avait d’ailleurs inscrit qu’un seul coup franc : c’était en Ligue Europa, avec Chelsea alors opposé à Fehérvár (ex-Videoton) lors de la saison 2018-2019.

Giroud a appris à tirer les coups francs, peut-être que Hugo Lloris apprendra à arrêter les penaltys…

Et si le Barça remplaçait Club León à la Coupe du monde des clubs ?