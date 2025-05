Olivier Giroud buteur en MLS

Le pied gauche fonctionne toujours.

En déplacement à Montréal avec le Los Angeles FC dans la nuit de samedi à dimanche, Olivier Giroud y est allé de son but pour permettre à son équipe d’arracher le nul (2-2). Un but classique pour le Français venu reprendre, du gauche, un ballon repoussé par la défense canadienne. Deuxième but de la saison pour Giroud. Le LAFC est quatrième de la Conférence ouest.

À l’Est, Lionel Messi a également marqué, sur coup franc, et a ainsi participé au nul de l’Inter Miami à Philadelphie (3-3).

En attendant la Coupe du monde des clubs.

Marco Reus claque un doublé à Hugo Lloris, mais le LA Galaxy reste maudit