OL : Sidney Govou très en colère après le départ de Caleta-Car

Ne lui faites pas mal, il est Duje.

Ce dimanche matin, probablement à l’heure de prendre un café-croissant estival bien mérité, Sidney Govou a fait l’erreur d’aller faire un tour sur la plus grosse foire d’empoigne virtuelle de France : Xanciennementtwitter. En scrollant, le consultant lyonnais est tombé sur une capture d’écran en apparence anodine et publiée par un compte de supporters des Gones. On peut y lire la lettre d’adieu de Duje Caleta-Car, récemment prêté ce vendredi par l’Olympique lyonnais à la Real Sociedad, avec une option d’achat s’élevant à 4 millions d’euros.

Robinet d’eau tiède et hypocrisie

Sur Instagram, l’international croate remercie les fans lyonnais pour les deux saisons qu’il a passées dans le Rhône (57 matchs, 1 but) dans un français tellement approximatif qu’il apparaît évident que son message a été traduit automatiquement depuis l’anglais (indice chez vous : « nous n’avons jamais donné up »). Le reste du contenu est du même tonneau : tiède et mielleux. Et ça, Sidney Govou a un peu de mal à l’avaler.

Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com. Il a essayé de faire le taf point. Pas besoin de tt ce cirque.Merci au revoir et à bientôt !tu ne reviendras plus à lyon pour te balader. Tes enfants ne porteront pas le maillots à l’école — Govou Sidney (@GovouSidney) August 3, 2025

L’ancien attaquant de l’OL sort alors la sulfateuse : « Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com », assène-t-il, prétendant que Caleta-Car « ne reviendra plus à Lyon pour [s]e balader » et que « [s]es enfants ne porteront pas le maillot [de l’OL] à l’école. » De quoi tempérer les adieux du défenseur, dont les larmes ne seraient que celles d’un crocodile. « Pas besoin de tout ce cirque », conclut Govou, passablement aigri devant tant d’aseptisation.

En même temps, peut-on vraiment lui donner tort ?

