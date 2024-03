Après la chatte à Dédé…

Présent en conférence de presse à la veille de défier le Chili au stade Vélodrome de Marseille, Didier Deschamps en a eu assez d’être relancé sur la défaite des siens face à l’Allemagne, samedi. Face à une énième pirouette d’un journaliste pour ramener ce sujet sur la table, la Dèche a répondu, dans un sourire : « Je vais mettre teubé sur mon front, comme disent les jeunes… » Le point culminant d’une conférence de presse classique, sinon. Exemple : « Un de mes objectifs, même si ça va à l’encontre de la performance collective, c’est de voir le maximum de joueurs. »

Le sélectionneur est pourtant heureux d’être de retour sur le Vieux-Port : « Je suis toujours content de revenir ici. J’ai passé huit ans à Marseille, c’est multiplié par deux ou par trois. J’avais une corpulence différente. (Rires.) C’est toujours un plaisir. » Avant de se prononcer sur le statut de leader de Kylian Mbappé, y compris dans le genre de soirée difficile comme celle vécue face à l’Allemagne : « Si vous attendez que Kylian hurle sur tout le monde, ce n’est pas Kylian non plus. Il doit montrer la voie par ce qu’il fait sur le terrain. Quand on est moins bien, l’important, ce n’est pas forcément de se hurler dessus, mais c’est de se parler entre nous, sur le terrain. On doit être capable de le faire plus. »

Pour poser un classique cet été à l’Euro, comme disent les jeunes.

