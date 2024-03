Niklas Süle, Vinicius ou Erling Haaland têtes d’affiche des nouveautés de EA Sports FC

A quand les buts du weekend dernier ?

Première victoire de Dortmund face à Paris cette saison, puisque l’action incroyable de son défenseur Niklas Süle, au tacle devant Kylian Mbappé lors des phases de groupe, va faire son apparition dans EA Sports FC, la nouvelle monture du développeur, autrefois appelé FIFA. Cette innovation est permise par l’arrivée dans le jeu d’un nouvel outil technologique, « HyperMotionV », qui va permettre de reproduire sur le jeu des actions qui se sont réellement passées sur les terrains.

The #FC24 Spring Update is rolling out in the coming days:

⚽️ New animations captured from this season's #UCL 🎮 PlayStyles gameplay refresh 👤 80+ updated face scans

See the full overview: https://t.co/dPVh87PQAj pic.twitter.com/9wCkFVWHAg

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 12, 2024