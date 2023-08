Nicolò Zaniolo file à Aston Villa

Monchi-Emery, ça travaille toujours bien.

Sans faire trop de bruit, Aston Villa continue son mercato plutôt intelligent. Les Villans ont déjà réussi à faire venir Youri Tielemans et Moussa Diaby un peu plus tôt dans l’été, et ils ont attiré ce vendredi soir un nouveau joueur de calibre international en la personne de Nicolò Zaniolo. Quelques mois seulement après son arrivée à Galatasaray, l’Italien file donc en prêt en Premier League pour un an. Le club anglais n’a pas précisé s’il y avait une option d’achat ou non. « Unai Emery est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Et pour moi, c’est une grande occasion de montrer mes qualités », a réagi le milieu de terrain, lui qui avait offert le titre de Ligue Europa Conférence à la Roma en 2022, avant d’être blacklisté par José Mourinho.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Italian international Nicolò Zaniolo! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 18, 2023

Et il ne pourra pas faire de mal aux Villans, qui en ont quand même pris cinq en ouverture de la Premier League.