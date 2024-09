Nicolas Sarkozy pas fan de la façon dont Kylian Mbappé est parti au Real Madrid

Heureusement que Caen a gagné ce week-end !

Kylian Mbappé a beau avoir marqué avec le Real Madrid ce samedi face à l’Espanyol (4-1), il s’est montré maladroit ce samedi. Et si en Espagne, Marca a dit de lui qu’il devait « améliorer son tir », Nicolas Sarkozy a commenté l’été du coéquipier d’Endrick. « Il illustre ce que nous avons tous comme sensation : on pense que l’herbe est plus verte ailleurs, » a-t-il dit dans un entretien au Parisien, qui fête ses 80 ans ce dimanche, donnée par le patron de Carrefour Alexandre Bompard.

Le supporter parisien a mis un beau tacle au Bondynois. Le pote de Nasser al-Khelaïfi a commenté le départ du Kyk’s : « Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix. » Kylian Mbappé est encore en litige avec son ancien club, qui doit lui verser la jolie somme de 55 millions d’euros. Le club a fait appel.

L’ancien président a également donné son avis sur le management du PSG version Luis Enrique, disant qu’il est « sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur. C’est la philosophie du coach actuel. »

