Nicolas Holveck veut maintenir l’AS Nancy Lorraine en National

Nicolas Holveck a repris du service du côté de l’AS Nancy Lorraine, endossant le poste de président l’été dernier. Dans un entretien à l’Est Républicain ce mardi, l’homme de 52 ans évoque la restructuration de l’ASNL et les objectifs de l’équipe lorraine. Celui qui avait quitté la présidence du Stade rennais en 2022 en raison du traitement que lui imposait son cancer, se confesse : « Ma maladie était incompatible avec la gestion d’un club européen comme le Stade rennais », avant d’avouer que « revenir à l’ASNL était une évidence », car c’est son « chez lui. »

Porté par les deux icônes lorraines que sont Pablo Correa et Michaë​l Chrétien, Holveck se dit admiratif des compétences des deux hommes, encensant l’ancien défenseur qui occupe désormais le poste de directeur sportif : « C’est quelqu’un de très structuré et de très compétent qui remplit ce rôle à merveille. » Pablo Correa, lui, qui comptait déjà 543 matches à la tête des Nancéiens, entre 2002 et 2011, puis 2013 et 2017, est revenu le 18 novembre dernier, avec « une toute autre méthode ». L’Uruguayen, qui a remporté ses trois premiers matchs, a redonné espoir au board lorrain. Le président concède tout de même que la restructuration du club « aurait due être entreprise deux ou trois ans plus tôt, mais le plus important, c’est de l’avoir fait ». Holveck ajoute « qu’elle a eu un coût élevé que les actionnaires assument » et que ces derniers « ont une vision sur le long terme. » Encore heureux !

L’ancien club historique de Ligue 1, actuellement 11e de National, entend donc retrouver les hauteurs du football français avec un plan ambitieux : « On travaille déjà sur la construction d’un effectif pour jouer la montée, la saison prochaine, tout en rappelant que la priorité du moment, c’est de se maintenir en National », conclut le président de l’ASNL.

Les objectifs à la Guy Roux, ça finit effectivement toujours par payer.

