Nicolas Holveck quitte son poste de président du Stade rennais pour celui de Nancy

Retour au bercail.

Président du Stade rennais de 2020 à 2022, Nicolas Holveck avait dû se retirer pour se consacrer au traitement de son cancer. Après un an d’inactivité, le dirigeant va enfin pouvoir reprendre du service du côté de l’AS Nancy Lorraine, en National. L’entraîneur rennais Bruno Genesio a tenu à adresser un mot en conférence de presse pour son désormais ex-dirigeant : « Je l’ai fréquemment au téléphone, je suis très content pour lui qu’il reprenne une activité, a commenté l’actuel entraîneur rouge et noir. Je sais que c’est un hyperactif, ça va lui faire le plus grand bien dans le combat qu’il mène, qui est bien plus important que celui que nous menons sur le terrain. Je suis content qu’il retrouve une activité qui va lui faire le plus grand bien et pour qu’il puisse, j’espère, guérir. »

Nicolas Holveck, natif d’Épinal, retourne dans le club qui l’a lancé dans le grand bain, en 1997. D’abord stagiaire à l’ASNL, il gravit les échelons jusqu’à devenir vice-président de Jacques Rousselot. D’après L’Est républicain, il sera présenté ce vendredi en marge de la rencontre face à Niort.

On imagine qu’il aura quand même un œil sur le tirage au sort des groupes de Ligue Europa pour connaître les futurs adversaires du Stade rennais.

