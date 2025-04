Nicolas de Tavernost nommé directeur général de LFP Media

NDT est dans la place.

Nicolas de Tavernost est nommé directeur général de LFP Media, la société commerciale de la Ligue de football professionnel. Sa nomination a été validée ce mercredi par le conseil d’administration de la LFP, ainsi que par le conseil de supervision de LFP Media. Il succède à Benjamin Morel. Ancien patron historique de M6 et ex-propriétaire des Girondins de Bordeaux (1999-2018), De Tavernost, 74 ans, n’était pas présent au siège de la Ligue ce mercredi matin, mais il avait donné son accord pour le poste dès le 9 avril. Il est aussi actuellement vice-président de CMA Médias (comptant les anciennes marques d’Altice comme RMC et BFM) et vice-président du conseil d’administration de GL Events, pour toujours moins de conflit d’intérêt.

Des pistes pour la suite ?

Sa mission s’annonce corsée. Il hérite du dossier brûlant des droits TV, dans un contexte de tensions avec le diffuseur DAZN. Alors que certains clubs militent pour la création d’une chaîne 100 % LFP, RMC Sport révèle que de Tavernost envisagerait plutôt une « multitude de pistes » pour valoriser les droits, sans se limiter à un seul plan (une belle manière de dire qu’on n’en a pas…).

Mais son arrivée semble déjà porter ses fruits, d’un point de vue diplomatique. En conflit ouvert avec la LFP, Maxime Saada (Canal+) a confié à L’Équipe qu’il était prêt à « dialoguer avec lui », malgré le lourd passif du précédent contrat. « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1 », a-t-il assuré, avant de prévenir : « Je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé. »

Un vieux loup de mer à la barre pour se relever dans la tempête ?

