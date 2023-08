Nicolas Benezet signe en Régional 1 !

Le National n’est pas un championnat qui le tente, mais le Régional 1 oui !

Enfant de la maison nîmoise, Nicolas Benezet a quitté en début d’été son club de cœur après une saison catastrophique qui a vu le Nîmes Olympique descendre en National. Il était hors de question pour lui de poursuivre sa carrière en troisième division, alors le joueur a voulu patienter en attendant de trouver la meilleure suite possible. Pour le moment, c’est en Régional 1 qu’il se maintient en forme puisqu’il a pris une licence au Grau-du-Roi.

🚨✍️ Nicolas Benezet signe une licence à l'@esgrauduroi ! Cette décision s'accompagne à de possibles évolutions dans l'avenir. Nicolas a choisi de nous rejoindre afin de se maintenir en forme pour des éventuelles futurs opportunités. pic.twitter.com/d9S83mfIFp — ESGDR | ES Grau-du-Roi (@esgrauduroi) August 26, 2023

« C’est plus un accord entre nous, dans l’attente que je trouve un club, plutôt qu’une signature pour être au Grau-du-Roi. Si je ne trouve un club pro que mi-septembre, je n’ai pas envie de perdre la forme que j’avais en ayant fait la prépa avec le Grau donc, du coup, j’ai pris une licence au moins pour faire des matchs. Le problème est que si je ne prends pas de licence, je ne peux plus jouer les matchs, et, de ce fait, je perdrais physiquement. Je voulais être en forme si jamais un club venait à arriver fin août, début septembre », a expliqué le joueur au Midi Libre, qui attend donc toujours un signe d’un club professionnel.

Si ça peut donner des idées à certains clubs…

