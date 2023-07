Le tacle de Nicolas Benezet au président du Nîmes Olympique

SO le Samedi 08 Juillet à 22:28 Article modifié le Samedi 08 Juillet à 22:38

Ohé, ohé, capitaine abandonné.

Quelques semaines après la relégation du Nîmes Olympique en National 1, Nicolas Benezet est sorti du silence au micro d’Objectif Gard pour envoyer quelques piques à son ancien président contesté Rani Assaf : « En tant que capitaine, je me devais de parler au président pour faire en sorte que cette mission impossible soit un peu plus possible. Malheureusement, à aucun moment je n’ai été entendu parce que le projet sportif est le dernier de ses soucis. Il n’avait que son projet immobilier en tête. »

Celui qui pourrait remporter le Prix Puskas à la fin de l’année et dont le contrat au Nîmes Olympique s’est terminé en juin dernier n’est pas très optimiste pour l’avenir de son club formateur : « Je ne peux que défendre les supporters parce que de A à Z, le président a tout fait pour que le club coule. Il ne pouvait pas mieux le faire. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment un mec comme lui qui n’y comprend absolument rien au football soit président d’un club professionnel. Tant que Rani Assaf sera président, on va couler. Je pense qu’il a assez tué mon club, mais s’il continue, je pense que l’année prochaine, on sera en National 2. »

Même Nigel de Jong n’est pas aussi violent dans ses tacles.

