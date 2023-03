Nice limite la casse pour l’indice UEFA de la France 

Qui l’eut cru en début de saison ?

La victoire de l’OGC Nice, ce jeudi, contre le Sheriff Tiraspol (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence, a une importance considérable pour l’avenir des clubs français en Coupe d’Europe. Car pour envoyer quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en 2024-2025 (trois directement et un en tour préliminaire), la France doit absolument conserver sa cinquième place au classement UEFA à l’issue de cette saison.

Or derrière la France, le Portugal, qui a encore trois clubs en lice en Coupes d’Europe cette saison (Benfica et Porto en C1, le Sporting en C3) et les Pays-Bas (Feyenoord en C3 et l’AZ Alkmaar en C4), poussent. En attendant les matchs retour de la semaine prochaine, la France conserve sa cinquième place avec 2,764 points d’avance sur les Néerlandais et 5,282 sur les Portugais.

Nice se joue du Sheriff