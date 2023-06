Neymar enfreint des règles d’urbanisme sur le chantier de sa villa au Brésil

Bolsonaro ne voit pas le problème non plus.

Neymar a réalisé d’énormes travaux dans l’une de ses propriétés située à Mangaratiba dans l’État de Rio de Janeiro, mais ils ont été stoppés pour infractions environnementales. Ce vendredi, l’AFP rapporte que le Parisien pourrait recevoir une forte amende de la part des autorités locales. Le Brésilien n’aurait pas fait « la demande d’autorisation environnementale » pour sa villa d’un hectare et achetée en 2016, auprès de la mairie. « La prochaine étape consistera à évaluer les irrégularités constatées et à infliger une amende qui, selon les estimations et compte tenu des dommages causés à l’environnement, ne sera pas inférieure à cinq millions de réais (environ 950 000 euros) », a précisé la mairie dans un communiqué. Mais qu’a fait le Brésilien pour s’attirer les foudres de cette manière ? Dans les plans de sa bicoque, un cours d’eau a été détourné un cours d’eau pour alimenter un lac artificiel. La commune a aussi découvert que des excavations et des déplacements de terre, de pierres et de rochers ont été faits illégalement.

Va-t-il présenter ses excuses à la planète sur Instagram, comme il l’a fait à sa femme après un adultère ?

