Neymar au Barça, c’est en bonne voie !

Se vuelve ?

Parti en 2017 pour découvrir le strass et les paillettes de Paris, Neymar avait violemment claqué la porte du côté de Barcelone. Depuis, l’attaquant brésilien a connu quelques hauts et beaucoup de bas. Même s’il n’est plus l’ailier virevoltant de la dernière décennie, il est toujours courtisé par les dirigeants barcelonais qui se sont succédé depuis son départ. Cette fois, Joan Laporta semble bien parti pour rapatrier le « Ney » en Catalogne. D’après El Chiringuito, un accord entre le Barça et le joueur a été trouvé. Les deux parties n’attendent désormais plus que le Paris Saint-Germain résilie son contrat… qui court jusqu’en 2027.

Si cette dernière condition est finalement remplie, l’international brésilien s’engagerait pour deux saisons, suivie d’une en option. Cette semaine, Neymar avait surpris son monde en annonçant au président parisien Nasser al-Khelaïfi son envie de départ. Auparavant, il avait pourtant déclaré vouloir « jouer au PSG cette saison ». Face à l’ingérence sportive actuelle dans la capitale, et gardant en travers le rassemblement véhément des supporters parisiens devant son domicile en mai dernier, il préfèrerait désormais faire ses valises et tenter de remonter le temps.

Pas dit que revenir à Barcelone lui permette de retrouver son niveau cela dit.

L'Arabie saoudite lorgne désormais Neymar