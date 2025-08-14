Nancy fait un joli cadeau à ses abonnés

C’est la journée des cadeaux.

Depuis la semaine dernière, Nancy évolue en Ligue 2 après sa promotion la saison passée. Pour leur retour dans l’antichambre du football français, les Nancéiens sont allés accrocher Rodez à l’extérieur au terme d’une rencontre prolifique (0-0).

Cette deuxième journée sera l’occasion pour les protégés de Pablo Correa de rejouer à domicile, mais sans leur public, après avoir été sanctionnés par la Ligue de quatre rencontres à huis clos, après les incidents survenus l’an passé. Pour combler des supporters qui ne pourront pas retrouver Marcel-Picot avant le 17 octobre, contre Amiens, le club a décidé d’agir en offrant six billets aux abonnés.

« Nos abonnés ne doivent pas être pénalisés par une sanction aussi lourde »

« Parce que le football est avant tout une fête, une passion à partager et à transmettre à sa famille, ses amis, ses proches, l’ASNL a décidé d’offrir un crédit de 2 billets à chaque abonné pour les trois premiers matchs à domicile suivant notre sanction (Amiens, Bastia, Laval) », a confirmé le club dans son communiqué.

Chers Supporters, Parce que le football est avant tout une fête, une passion à partager et à transmettre à sa famille, ses amis, ses proches, l'ASNL a décidé d'offrir un crédit de 2 billets à chaque abonné pour les 3 premiers matchs à domicile suivant notre sanction (AMIENS,… pic.twitter.com/p1bSDglU6i — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) August 14, 2025

Pour rappel, les Nancéiens ont fait appel de la décision, et passeront devant le CSNOF le 18 août. « Nous pensons que la fidélité doit être récompensée et que nos abonnés ne doivent pas être pénalisés par une sanction aussi lourde », a complété l’ASNL.

Deux mois sans supporters, ça risque d’être long dans cette opération maintien.

Feu vert de la DNCG pour Nancy