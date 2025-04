Moussa Niakhaté valide le coup de pression des supporters de l’OL

Faites entrer l’accusé.

Des banderoles ont été déployées ce jeudi matin au centre d’entraînement de l’OL, quatre jours après la défaite à Saint-Étienne (2-1) et l’élimination face à Manchester United (5-4 AP). Le message et le coup de pression sont clairs : « De la fierté à la honte. Il vous reste 4 matchs pour le podium. »

« Deux dernières rencontres pas acceptables quand on joue pour Lyon »

Présent en conférence de presse, Moussa Niakhaté a réagi sans détour : « Ils ont tout dit. On a fait leur fierté durant cette saison où on a très mal commencé. On en parlait entre nous et on dirait que cette saison on a vécu quatre vies. L’espérance de vie a diminué pour nous. On revient de loin. Et “honte”, c’est normal, car les scénarios lors des deux dernières rencontres ne sont pas acceptables quand on joue pour Lyon. On le comprend tout à fait. »

Avant de poursuivre sur le même ton : « Quatre finales, c’est la vérité : si on gagne les quatre prochains matchs, on est en Ligue des champions. On est persuadés depuis le début qu’on est capables de le faire. Ça résume bien la situation. Très content de cette banderole, car ils comprennent qu’il y a quatre finales, dont trois à domicile, et on aura besoin d’eux. »

Place à Rennes, samedi soir, au Groupama Stadium.

