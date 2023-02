Montpellier résiste à Lens

Montpellier 1-1 Lens

Buts : Maouassa (59e) pour le MHSC // Fulgini (4e) pour le RCL

Un point au goût de victoire, pour Montpellier.

De retour dans le game sous les ordres de Michel Der Zakarian, le MHSC (14e) a réussi à accrocher l’ambitieux RC Lens (1-1) à la Mosson et continue de se donner de l’air. En face, les Sang et Or (4es) manquent l’occasion de mettre la pression sur Monaco ou l’OM. Grâce à la mise en place d’entrée d’un pressing féroce, les hommes de Franck Haise ont refroidi leurs hôtes en deux passes avant même les cinq premières minutes. Przemysław Frankowski et Seko Fofana ont en effet permis à Angelo Fulgini de piquer avec brio, devant Benjamin Lecomte (0-1, 4e). Après avoir manqué le break par Adrien Thomasson (36e) ou Florian Sotoca (37e), Lens a également raté le tournant du match lorsque Facundo Medina a buté sur le portier pailladin et que Kevin Danso a fracassé la barre (58e).

6 – Lens n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (4 nuls, 2 défaites), égalant sa pire série du genre depuis sa remontée dans l’élite, avec octobre-décembre 2021. Méforme. #MHSCRCL pic.twitter.com/70JRXkvyi0 — OptaJean (@OptaJean) February 25, 2023

Tournant, car Joris Chotard – auteur d’une timide frappe, moins de dix minutes plus tôt – a dans la foulée déposé une galette vers Maouassa qui a récompensé les efforts montpelliérains et exulté (1-1, 59e). Dans les derniers instants, Lens a bien poussé… Mais Julien Le Cardinal a fait main alors que les visiteurs pensaient l’emporter (90e+2), et le bouillant Loïs Openda a été gêné au moment de conclure (90e+3).

Der Zak’ qui mène d’une main de maître la Paillade, Lecomte et Maouassa qui pètent la forme en Ligue 1 : nom de Zeus Marty, nous sommes revenus en 2018 !

MHSC (3-4-3) : Lecomte – Kouyaté, Jullien, Estève (Fayad, 30e) – Sacko, Ferri, Chotard, Sylla – Nordin (Tchato, 89e), Khazri (Germain, 89e), Maouassa (Mavididi, 73e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

RCL (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski (Le Cardinal, 89e), Abdul Samed, Fofana, Machado (Haïdara, 78e) – Thomasson (Pereira Da Costa, 78e), Fulgini (Openda, 64e) – Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.