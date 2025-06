Botafogo, c’est pas l’Inter Milan.

Sonnés par leur défaite surprise en Coupe du monde des clubs contre Botafogo (0-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, les joueurs du PSG ont tiré leur chapeau à l’équipe brésilienne. À commencer par Lucas Hernandez : « Il y avait une grande équipe en face. Ça a été compliqué car ils ont fermé, on s’en doutait. […] Ils ont tout mis sur le terrain. Ils ont bien défendu, bien réussi leur jeu avec beaucoup d’agressivité. »

« On savait que ça allait être difficile, les équipes brésiliennes mettent de l’impact de l’intensité, a de son côté déclaré Zaïre-Emery sur DAZN. Maintenant on a fait notre match, on a tout donné. » « On a été surpris de perdre, mais il faut penser à nous-même et aux occasions qu’on n’a pas réussi à concrétiser », a réagi Khvicha Kvaratskhelia au même micro.

« Nous savions que ce serait un match difficile, très serré »

En conf de presse, Luis Enrique a lui aussi tenu des propos très élogieux à l’encontre des adversaires du jour : « Nous savions que ce serait un match difficile, très serré. Botafogo a très bien défendu. On connaît les difficultés de cette compétition. C’est une compétition très courte, tu peux être vite sorti. […] Ça a été difficile de se créer des occasions de but. C’est une phase de jeu qu’on connaît bien, mais aujourd’hui on a eu des complications. […] Botafogo est l’équipe qui a le mieux défendu contre nous cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Ils ont agi en bloc, ils ont été solidaires. On n’a pas généré autant d’occasions que d’habitude. On est habitués à jouer contre des blocs bas, mais c’est très difficile. Bravo à eux. […] Sur l’attitude, on a été très bien. Le résultat ne doit pas tout effacer. »

« On a tué le PSG avec le même poison qu’eux »

Son homologue Renato Paiva était évidemment fier de son coup lorsqu’il s’est présenté devant les caméras de DAZN. « Je pense qu’on a tué le PSG avec le même poison qu’eux : une excellente équipe, un jeu collectif, soudé, tout le monde défend, tout le monde attaque, et c’est le grand secret du PSG, a-t-il posé. On leur a donc rendu la pareille avec le même poison. Ils jouent comme ça et gagnent. C’est ce qu’on a fait. C’est une équipe fantastique. J’ai dit aux gars : “Soyez une équipe, prenez du plaisir, jouez ensemble, attaquez ensemble, défendez ensemble et profitez-en.” Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. »

Ce PSG n’est invincible que face aux équipes européennes, en fait.

Stupeur au Mondial des clubs, Botafogo fait tomber Paris !