Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud

Après le « Spygate » version Southampton, on a maintenant la version sud-coréenne. À quelques heures de son deuxième match de poule, la Corée du Sud pensait sûrement préparer tranquillement son match contre le Mexique. Raté. La sélection asiatique a dû gérer une affaire de drone aperçu au-dessus de son centre d’entraînement à Guadalajara.

L’engin a été repéré pendant une séance à huis clos, avant d’être intercepté par les forces de sécurité mexicaines. Pas vraiment le moment idéal, puisque les Sud-Coréens s’apprêtaient à travailler leur mise en place tactique avant leur deuxième match de Coupe du monde. Même Marcelo Bielsa aurait trouvé ça un peu abusé.

Suspicion d’espionnage

Le sélectionneur Hong Myung-bo a qualifié l’incident de « regrettable », tout en assurant que cela n’avait pas vraiment perturbé la préparation de son équipe. Selon plusieurs médias, deux hommes auraient été aperçus en train de prendre la fuite après la neutralisation du drone, sans que l’on sache pour l’instant qui était derrière cette tentative. La Corée du Sud, victorieuse de la Tchéquie pour son entrée en lice, affronte désormais le Mexique, pays hôte, dans un contexte légèrement plus tendu que prévu.

À ce rythme-là, le prochain entraînement sud-coréen se fera peut-être directement sous un dôme.

En direct : Mexique - Corée du Sud (0-0)