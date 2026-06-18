S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. A
  • Mexique-Corée du Sud

Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud

MJ
Réactions
Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud

Après le « Spygate » version Southampton, on a maintenant la version sud-coréenne. À quelques heures de son deuxième match de poule, la Corée du Sud pensait sûrement préparer tranquillement son match contre le Mexique. Raté. La sélection asiatique a dû gérer une affaire de drone aperçu au-dessus de son centre d’entraînement à Guadalajara.

L’engin a été repéré pendant une séance à huis clos, avant d’être intercepté par les forces de sécurité mexicaines. Pas vraiment le moment idéal, puisque les Sud-Coréens s’apprêtaient à travailler leur mise en place tactique avant leur deuxième match de Coupe du monde. Même Marcelo Bielsa aurait trouvé ça un peu abusé.

Suspicion d’espionnage

Le sélectionneur Hong Myung-bo a qualifié l’incident de « regrettable », tout en assurant que cela n’avait pas vraiment perturbé la préparation de son équipe. Selon plusieurs médias, deux hommes auraient été aperçus en train de prendre la fuite après la neutralisation du drone, sans que l’on sache pour l’instant qui était derrière cette tentative. La Corée du Sud, victorieuse de la Tchéquie pour son entrée en lice, affronte désormais le Mexique, pays hôte, dans un contexte légèrement plus tendu que prévu.

À ce rythme-là, le prochain entraînement sud-coréen se fera peut-être directement sous un dôme.

En direct : Mexique - Corée du Sud (0-0)

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
21
Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)
  • Mondial 2026
  • Gr. A
  • Corée du Sud-Tchéquie
Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt « Rennes 19 » On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 2j
127
33
13
Revivez Ouzbékistan-Colombie (1-3)
Revivez Ouzbékistan-Colombie (1-3)

Revivez Ouzbékistan-Colombie (1-3)

Revivez Ouzbékistan-Colombie (1-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.